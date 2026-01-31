BBB 26: Ana Paula, Babu, Milena, Leandro e Juliano selam aliança e definem alvos para o paredão

Brothers definiram uma lista com três nomes para a formação da próxima berlinda

Na Telinha - 31 de janeiro de 2026

Diante da estratégia montada por Jonas Sulzbach, Alberto Cowboy, Brigido e Edilson Capetinha para emparedar Leandro ou Juliano Floss, o grupo de Ana Paula Renault resolveu reagir no BBB 26 na tarde deste sábado (31).

“A Sarah agora todo dia tá querendo engatar uma conversa de comadre.

Morde e assopra.

Ah vá!”, criticou a jornalista.

“Ela veio me chamar pra dançar ontem duas vezes.

Você acredita?

Eu falei ‘não, obrigada'”, contou Milena.

