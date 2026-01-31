BBB 26: Ana Paula, Babu, Milena, Leandro e Juliano selam aliança e definem alvos para o paredão
Brothers definiram uma lista com três nomes para a formação da próxima berlinda
Diante da estratégia montada por Jonas Sulzbach, Alberto Cowboy, Brigido e Edilson Capetinha para emparedar Leandro ou Juliano Floss, o grupo de Ana Paula Renault resolveu reagir no BBB 26 na tarde deste sábado (31).
“A Sarah agora todo dia tá querendo engatar uma conversa de comadre.
Morde e assopra.
Ah vá!”, criticou a jornalista.
“Ela veio me chamar pra dançar ontem duas vezes.
Você acredita?
Eu falei ‘não, obrigada'”, contou Milena.