BBB 26: Babu, Juliano e Leandro planejam contra-ataque e miram em Jonas

Trio trocou uma ideia na cozinha e criticou o jogo do modelo

Na Telinha - 31 de janeiro de 2026

Em conversa na cozinha do BBB 26, Babu Santana, Juliano Floss e Leandro criticaram o jogo de Jonas Sulzbach.

Para o trio, o veterano está jogando pesado, principalmente quando tenta desestabilizar Milena no jogo.

“Eu estou fechado com vocês e faço parceria semanal.

Nesta semana, já falei: se eu ver o Jonas provocando a Milena de novo, eu vou levantar e arrumar uma treta com ele”, comentou o ator.

“Eu também”, concordou o dançarino.

Leia conteúdo completo aqui.