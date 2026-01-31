BBB 26: Babu, Juliano e Leandro planejam contra-ataque e miram em Jonas
Trio trocou uma ideia na cozinha e criticou o jogo do modelo
Em conversa na cozinha do BBB 26, Babu Santana, Juliano Floss e Leandro criticaram o jogo de Jonas Sulzbach.
Para o trio, o veterano está jogando pesado, principalmente quando tenta desestabilizar Milena no jogo.
“Eu estou fechado com vocês e faço parceria semanal.
Nesta semana, já falei: se eu ver o Jonas provocando a Milena de novo, eu vou levantar e arrumar uma treta com ele”, comentou o ator.
“Eu também”, concordou o dançarino.