BBB 26: Babu lança dúvida sobre relação de Ana Paula e Milena e recebe alerta de Juliano
O dançarino disse ao ator que ele pode ficar com fama de falso fora da casa
No BBB 26, Babu Santana revelou que está em dúvida sobre a relação de Ana Paula Renault e Milena.
Para o veterano, ele não sabe se a amizade das duas sisters é bonita ou abusiva.
Ao ouvir o relato, Juliano Floss deu uma cortada no ator.
“Tão deixando ela [Milena] grande no jogo.
É bonita a relação dela com a Ana Paula.
Deixa a parada aprofundar.
É bonita ou abusiva?”, questionou o famoso.
“Que abusiva, mano?
É igual nós dois, meu irmão.
As duas querem.
Deixa as duas, é a vida das duas, meu irmão.
Se ela quiser ficar, ela fica.
Ninguém tá obrigando ninguém.
As duas têm opinião”, afirmou o dançarino.