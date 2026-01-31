BBB 26: Babu lança dúvida sobre relação de Ana Paula e Milena e recebe alerta de Juliano

O dançarino disse ao ator que ele pode ficar com fama de falso fora da casa

No BBB 26, Babu Santana revelou que está em dúvida sobre a relação de Ana Paula Renault e Milena.

Para o veterano, ele não sabe se a amizade das duas sisters é bonita ou abusiva.

Ao ouvir o relato, Juliano Floss deu uma cortada no ator.

“Tão deixando ela [Milena] grande no jogo.

É bonita a relação dela com a Ana Paula.

Deixa a parada aprofundar.

É bonita ou abusiva?”, questionou o famoso.

“Que abusiva, mano?

É igual nós dois, meu irmão.

As duas querem.

Deixa as duas, é a vida das duas, meu irmão.

Se ela quiser ficar, ela fica.

Ninguém tá obrigando ninguém.

As duas têm opinião”, afirmou o dançarino.

