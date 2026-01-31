BBB 26: Expulso, Paulo Augusto rompe o silêncio e manda recado

Estudante de Medicina Veterinária deixou o jogo após empurrar Jonas Sulzbach

Na Telinha -
Expulso do BBB 26 na última sexta-feira (30) após empurrar Jonas Sulzbach no momento em que o Big Fone tocou, Paulo Augusto Carvalhaes rompeu o silêncio neste sábado (31) ao publicar um vídeo nas redes sociais.

Na publicação, o estudante de Medicina Veterinária falou rapidamente sobre a sua saída do reality show da Globo e demonstrou que é grato pela oportunidade de ter entrado na casa mais vigiada do Brasil.

