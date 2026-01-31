BBB 26: Jonas planeja colocar Leandro ou Juliano no paredão; Babu reage com estratégia

O modelo trocou uma ideia com Alberto Cowboy, Brigido e Edilson Capetinha sobre a próxima berlinda

Jonas Sulzbach se reuniu com Alberto Cowboy, Brigido e Edilson Capetinha na tarde deste sábado (31) para definir o alvo que o grupo indicará ao próximo paredão do BBB 26.

Para o modelo, Leandro e Juliano devem ser votados.

“A líder vai indicar Ana Paula ou Milena.

Se ela colocar uma ou outra, não dá pra colocar a outra pela casa.

Deixa ela colocar uma ou outra, aí primeira opção Boneco e segunda opção, pra mim tinha que ser o Juliano”, sugeriu o veterano.

