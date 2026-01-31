BBB 26: Leandro e Juliano desmascaram Brigido: "É rasteira em cima de rasteira"

Produtor cultural e dançarino criticaram a postura do pipoca no reality

Na Telinha - 31 de janeiro de 2026

Em conversa na área externa do BBB 26, Juliano Floss e Leandro criticaram o jogo de Brigido.

Para a dupla, o empreendedor é especialista em dar rasteiras nos adversários.

Eles também lembraram da relação do legendário com Paulo Augusto.

“Se tocar [o Big Fone], não pode ser um deles, cara.

Se não a gente não consegue botar um deles no paredão.

Se qualquer um daquela galera for o terceiro elo, e for uma decisão de indicação, eles não vão querer botar tipo…

Por exemplo, se Sarah pega, não vai querer botar Jonas nem Cowboy.

Se Cowboy pega, não vai querer botar Jonas nem Sarah.

E se o Brigido pega, vai estar na mesma onda ali”, especulou o baiano.

Leia conteúdo completo aqui.