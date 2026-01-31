BBB 26: Sarah e Sol falam mal de Solange, Cowboy e Capetinha: "Não dá"
Sisters criticaram o jogo dos participantes e os acusaram de estar em cima do muro
Sarah Andrade e Sol Vega voltaram a se reunir no BBB 26 para falar mal de alguns participantes.
Dessa vez, a dupla analisou o jogo de Solange Couto.
Segundo elas, a atriz estaria sendo muito confusa nessas primeiras semanas de confinamento.
Na sequência, sobrou até para Alberto Cowboy e Edilson Capetinha.
“A Solange também é uma incógnita”, disse a ex-BBB 4.
“Ela pra mim é confuso, porque a gente conversa com ela lá, eu tenho até medo de conversar as coisas com ela.
Porque ela fica muito com a outra galera ali”, afirmou a loira.
“É, porque aquela hora que você falou que tava vendo o Babu olhar pra você…
depois ela foi lá.
Eu gosto muito dela, queria muito trazer ela pra mim, mas não dá”, comentou a atriz.