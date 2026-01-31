BBB 26: Sarah e Sol falam mal de Solange, Cowboy e Capetinha: "Não dá"

Sarah Andrade e Sol Vega voltaram a se reunir no BBB 26 para falar mal de alguns participantes.

Dessa vez, a dupla analisou o jogo de Solange Couto.

Segundo elas, a atriz estaria sendo muito confusa nessas primeiras semanas de confinamento.

Na sequência, sobrou até para Alberto Cowboy e Edilson Capetinha.

“A Solange também é uma incógnita”, disse a ex-BBB 4.

“Ela pra mim é confuso, porque a gente conversa com ela lá, eu tenho até medo de conversar as coisas com ela.

Porque ela fica muito com a outra galera ali”, afirmou a loira.

“É, porque aquela hora que você falou que tava vendo o Babu olhar pra você…

depois ela foi lá.

Eu gosto muito dela, queria muito trazer ela pra mim, mas não dá”, comentou a atriz.

