BBB 26: Sarah vence a Prova do Anjo e escolhe rival como monstro; saiba quem

Sister superou Breno na final da dinâmica e terá que decidir se abre mão do vídeo da família por autoimunidade; veja quem foi para o Monstro

Na Telinha - 31 de janeiro de 2026

Sarah Andrade é o novo Anjo do BBB 26.

A brasiliense conquistou a vitória na prova realizada na tarde deste sábado (31) e garantiu o poder de imunizar um aliado na próxima formação de Paredão.

Além do benefício tradicional, a vencedora terá uma decisão estratégica pela frente: poderá ganhar uma autoimunidade caso aceite abrir mão de assistir ao vídeo da família durante o almoço especial.

A disputa foi dividida em quatro etapas e exigiu sorte e agilidade dos confinados.

Na fase classificatória, realizada por meio de sorteio, apenas a Líder Maxiane e o participante Brigido — vetado por Breno — não participaram da dinâmica.

