BBB 26: Trio formado pelo Big Fone indica Jonas ao Paredão

Sequência de chamadas definiu grupo com poder de decisão na formação da berlinda

Na Telinha - 31 de janeiro de 2026

A dinâmica do Big Fone marcou a semana no BBB 26 e resultou na formação de um trio com poder direto sobre a indicação ao Paredão.

Na noite deste sábado (31), Babu Santana, Marcelo Alves e Juliano se reuniram e decidiram, em consenso, o nome de Jonas para ser enviado à berlinda no domingo (1º).

O processo teve início na quinta-feira (29), com o primeiro toque do Big Fone.

A regra previa que quem atendesse teria o direito de vetar um adversário das três principais provas da semana: Líder, Anjo e Bate-Volta.

O telefone foi atendido por Breno, que optou por barrar Brígido Neto, impedindo sua participação nas disputas.

