BBB 26: Trio formado pelo Big Fone indica Jonas ao Paredão
Sequência de chamadas definiu grupo com poder de decisão na formação da berlinda
A dinâmica do Big Fone marcou a semana no BBB 26 e resultou na formação de um trio com poder direto sobre a indicação ao Paredão.
Na noite deste sábado (31), Babu Santana, Marcelo Alves e Juliano se reuniram e decidiram, em consenso, o nome de Jonas para ser enviado à berlinda no domingo (1º).
O processo teve início na quinta-feira (29), com o primeiro toque do Big Fone.
A regra previa que quem atendesse teria o direito de vetar um adversário das três principais provas da semana: Líder, Anjo e Bate-Volta.
O telefone foi atendido por Breno, que optou por barrar Brígido Neto, impedindo sua participação nas disputas.