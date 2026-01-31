BBB 26: Trio formado pelo Big Fone indica Jonas ao Paredão

Sequência de chamadas definiu grupo com poder de decisão na formação da berlinda

Na Telinha Na Telinha -
BBB 26: Trio formado pelo Big Fone indica Jonas ao Paredão

A dinâmica do Big Fone marcou a semana no BBB 26 e resultou na formação de um trio com poder direto sobre a indicação ao Paredão.

Na noite deste sábado (31), Babu Santana, Marcelo Alves e Juliano se reuniram e decidiram, em consenso, o nome de Jonas para ser enviado à berlinda no domingo (1º).

O processo teve início na quinta-feira (29), com o primeiro toque do Big Fone.

Leia também

A regra previa que quem atendesse teria o direito de vetar um adversário das três principais provas da semana: Líder, Anjo e Bate-Volta.

O telefone foi atendido por Breno, que optou por barrar Brígido Neto, impedindo sua participação nas disputas.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.