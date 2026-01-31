Como SBT e RedeTV! tornaram janeiro o mês mais movimentado em tempos na TV
O primeiro mês do ano rendeu: chegadas e saídas como há muito não se via
Janeiro vai chegando ao fim neste sábado (31) e foi um dos meses mais agitados dos últimos tempos na televisão brasileira.
Nos primeiros 30 dias de 2026, houve pedidos de demissão e fim de programas.
Nomes como José Luiz Datena, Luciana Gimenez, Virginia Fonseca e Ronnie Von monopolizaram os noticiários de bastidores.
A última “bomba”, no entanto, foi sobre Luiz Bacci.
Conforme o NaTelinha publicou com exclusividade nessa sexta-feira (30), o apresentador deixou o comando do Alô Você no SBT.
Ele não tem mais o desejo de seguir no jornalismo diário e quer um espaço no entretenimento.