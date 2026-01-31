Coração Acelerado: Walmir vendeu a alma do filho; entenda

João Raul descobre que seu contrato com Ronei é vitalício e parte pra cima do pai

Na Telinha - 31 de janeiro de 2026

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, João Raul (Filipe Bragança) tenta romper com Ronei (Thomás Aquino), mas descobre que seu contrato é vitalício, e acusa Walmir (Antonio Calloni) de acabar com a sua vida.

Descoberto ainda criança pelo empresário, o Mozão do Brasil vem tentando há muito tempo dar um novo rumo a sua carreira, apostando em um repertório mais romântico e menos sensual.

