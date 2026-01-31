Coração Acelerado: Walmir vendeu a alma do filho; entenda

João Raul descobre que seu contrato com Ronei é vitalício e parte pra cima do pai

Na Telinha Na Telinha -
Coração Acelerado: Walmir vendeu a alma do filho; entenda

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, João Raul (Filipe Bragança) tenta romper com Ronei (Thomás Aquino), mas descobre que seu contrato é vitalício, e acusa Walmir (Antonio Calloni) de acabar com a sua vida.

Descoberto ainda criança pelo empresário, o Mozão do Brasil vem tentando há muito tempo dar um novo rumo a sua carreira, apostando em um repertório mais romântico e menos sensual.

Leia conteúdo completo aqui.

Leia também

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.