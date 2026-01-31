Êta Mundo Melhor: Candinho sofre ataque, liga pistas e encara Celso

Tentativa de assassinato muda rumo da história e expõe segredos guardados pela família

Na Telinha - 31 de janeiro de 2026

Candinho (Sergio Guizé) passa a desconfiar de Celso (Rainer Cadete) após vivenciar uma sequência de acontecimentos que colocam em dúvida versões aceitas até então em Êta Mundo Melhor.

O protagonista decide confrontar o primo ao perceber que há informações sendo ocultadas dentro de sua própria família.

O ponto de ruptura ocorre quando Candinho sofre um atentado atribuído a Sandra (Flávia Alessandra), que havia forjado a própria morte.

O personagem sobrevive à tentativa de assassinato e, a partir disso, afirma ter certeza de que a prima continua viva.

