Êta Mundo Melhor: Sandra acaba com farsa e abre os olhos de Candinho
Caipira descobre que a vilã está viva e pressiona Celso para saber onde ela está
Nos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor, Candinho (Sergio Guizé) descobre que Sandra (Flávia Alessandra) está viva, questiona Celso (Rainer Cadete) sobre o paradeiro da prima e irmão da vilã insiste em dizer que ela morreu.
Obcecada em se vingar do caipira, a mulher de Ernesto (Eriberto Leão) tenta matá-lo e falha mais uma vez.
O erro irá custar a segurança da loira que forjou a própria morte para escapar da cadeia.