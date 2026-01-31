Êta Mundo Melhor: Sandra acaba com farsa e abre os olhos de Candinho

Caipira descobre que a vilã está viva e pressiona Celso para saber onde ela está

Nos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor, Candinho (Sergio Guizé) descobre que Sandra (Flávia Alessandra) está viva, questiona Celso (Rainer Cadete) sobre o paradeiro da prima e irmão da vilã insiste em dizer que ela morreu.

Obcecada em se vingar do caipira, a mulher de Ernesto (Eriberto Leão) tenta matá-lo e falha mais uma vez.

O erro irá custar a segurança da loira que forjou a própria morte para escapar da cadeia.

