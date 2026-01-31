Fechamento das escolas em fevereiro: aulas do ensino fundamental e médio podem ser suspensas durante o Carnaval de 2026

Calendários escolares costumam prever pausa no período carnavalesco, já que a data não é feriado nacional obrigatório e a decisão cabe às redes de ensino

Gabriel Yuri Souto - 31 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Todos os anos, o Carnaval gera dúvidas entre pais e responsáveis sobre o funcionamento das escolas. Em 2026, o cenário se repete, já que as aulas do ensino fundamental e médio podem ser suspensas durante o período de folia.

Apesar da forte tradição cultural, o Carnaval não figura como feriado nacional obrigatório.

Por isso, estados, municípios e instituições privadas têm autonomia para definir se mantêm ou suspendem as atividades escolares.

Nas redes públicas, secretarias de educação geralmente preveem a interrupção das aulas por dois ou três dias.

Em alguns casos, o calendário inclui um recesso mais amplo para evitar prejuízos ao cumprimento da carga horária anual.

Já nas escolas particulares, a decisão varia conforme o planejamento pedagógico e a organização administrativa. Cada instituição define seu próprio cronograma e comunica as datas aos responsáveis.

A recomendação é que as famílias acompanhem o calendário escolar oficial e os comunicados das escolas. Esses documentos informam com clareza se haverá suspensão das aulas e quando ocorre o retorno após o Carnaval de 2026.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!