Mamífero considerado extinto há mais de 100 anos ressurge e chama atenção

Registro recente surpreende pesquisadores e reforça a importância das áreas de conservação ambiental no Brasil

Gabriel Yuri Souto - 31 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Um mamífero de grande porte voltou a ser registrado em uma área da Mata Atlântica após mais de 100 anos sem ocorrências confirmadas.

O reaparecimento chamou atenção de pesquisadores e reacendeu debates sobre conservação ambiental no país.

O registro ocorreu no Parque Estadual do Cunhambebe, no interior do Rio de Janeiro, após equipes ambientais instalarem câmeras em áreas de difícil acesso.

As imagens revelaram a presença da anta-sul-americana, espécie considerada extinta localmente desde o início do século passado.

Registro histórico na Mata Atlântica

As gravações mostraram pelo menos três indivíduos circulando pela mata, incluindo uma fêmea acompanhada de filhote. Esse detalhe reforçou a possibilidade de reprodução e adaptação da espécie ao ambiente protegido.

Especialistas explicam que o desaparecimento da anta na região ocorreu devido ao avanço da urbanização e à caça ilegal. Ao longo das décadas, essas pressões reduziram drasticamente a presença do animal na Mata Atlântica.

No entanto, o reaparecimento não ocorreu por acaso. Desde 2008, o parque abriga um projeto voltado à reintrodução controlada da espécie, com acompanhamento técnico e monitoramento constante da fauna local.

Além disso, a iniciativa busca recuperar áreas degradadas e restabelecer o equilíbrio ecológico. Como a anta se alimenta de frutos e percorre longas distâncias, ela contribui diretamente para a dispersão de sementes.

Por esse motivo, pesquisadores consideram o animal fundamental para a regeneração natural das florestas. Atualmente, a anta-sul-americana segue classificada como espécie vulnerável, principalmente pela perda de habitat.

Ainda assim, o novo registro reforça que áreas protegidas e ações contínuas de conservação podem gerar resultados concretos, mesmo após décadas sem registros oficiais.

