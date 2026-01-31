Ministério da Saúde faz comunicado sobre risco de vírus Nipah no Brasil após surto na Índia

Comunicado foi divulgado pelo Ministério da Saúde após atenção global ao surto registrado na Ásia

Gabriel Yuri Souto - 31 de janeiro de 2026

(Imagem: Colagem)

O Ministério da Saúde divulgou um comunicado após a confirmação de um surto pontual do vírus Nipah na Índia, esclarecendo que não há risco para a população brasileira.

A avaliação foi feita em conjunto com a Organização Mundial da Saúde (OMS), que classificou como baixo o potencial de disseminação internacional.

De acordo com as autoridades sanitárias, os casos registrados ocorreram entre profissionais de saúde e não houve evidências de transmissão comunitária nem de avanço do vírus para outros países.

O cenário atual, segundo a pasta, não indica qualquer ameaça ao Brasil.

O vírus Nipah é conhecido pela alta taxa de letalidade, mas apresenta características que reduzem a possibilidade de propagação em território brasileiro.

O principal reservatório natural do patógeno são morcegos do gênero Pteropus, espécies que não existem no país.

Além disso, a transmissão entre humanos é considerada limitada. Especialistas apontam que o contágio exige contato muito próximo com secreções de pessoas infectadas, o que dificulta a disseminação em larga escala.

O Ministério da Saúde informou que segue em monitoramento contínuo, em articulação com organismos internacionais, acompanhando a evolução do cenário epidemiológico global.

Até o momento, não há registro da doença no Brasil nem recomendação de medidas adicionais para a população.