Prêmio de R$ 115 milhões da Mega-Sena será sorteado neste sábado

Apostas podem ser feitas até às 20h, horário de Brasília

Imagem ilustrativa de cartela da Mega-Sena (Foto: Marcello Casal Jr./ Agência Brasil)

As seis dezenas do concurso 2.967 da Mega-Sena serão sorteadas neste sábado (31), a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 115 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) de sábado (31), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

