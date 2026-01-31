Três Graças: Ferette arma retaliação ao descobrir traição e coloca Viviane na mira

Empresário reage a gravação, envolve o filho e promete resposta à farmacêutica

Na Telinha - 31 de janeiro de 2026

Ferette (Murilo Benício) passa a articular uma vingança contra Viviane (Gabriela Loran) após tomar conhecimento de ações da farmacêutica relacionadas ao esquema de falsificação de medicamentos em Três Graças.

A reação ocorre depois de imagens de câmeras de segurança chegarem até ele, registrando Viviane no local onde funcionaria a Casa de Farinha.

Antes disso, Viviane havia rompido o relacionamento com Leonardo (Pedro Novaes) ao confrontá-lo sobre a eficácia dos medicamentos distribuídos pela fundação comandada por Ferette.

Durante a discussão, o rapaz admite que já tinha ouvido comentários sobre irregularidades e explica que a Casa de Farinha é utilizada para a produção de placebos no lugar de remédios verdadeiros.

Após a revelação, a moça o expulsa de casa.

