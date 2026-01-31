Três Graças: José Maria tem a vida de Ferette em suas mãos

Vilão é baleado na Chacrinha e socorrido pelo médico que colocou na cadeia

Nos próximos capítulos de Três Graças, Ferette (Murilo Benício) é baleado durante a inauguração de uma nova farmácia na Chacrinha e socorrido por José Maria (Túlio Starling).

Fora de perigo, o vilão convida o médico a voltar a trabalhar no posto da comunidade.

Desconfiado de que o filho de Xênica (Carla Marins) estava investigando o esquema de falsificação de remédios, o magnata armou para colocar o rapaz na cadeia, acusado de falsificação e comercialização de receitas.

