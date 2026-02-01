Adeus, dias de 24 horas: planeta Terra já tem data para passar a ter 60 minutos a mais

Mudança é real, mas não acontece “daqui a pouco”: a rotação do planeta desacelera em ritmo de milissegundos por século, e isso empurra um dia de 25 horas para um futuro muito distante

Layne Brito - 01 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Freepik)

Os dias na Terra não terão sempre 24 horas. Cientistas já sabem que o planeta caminha, lentamente, para uma mudança definitiva na duração do dia, resultado da desaceleração contínua de sua rotação.

Esse processo ocorre há milhões de anos e é causado, principalmente, pela interação gravitacional com a Lua, que funciona como um freio natural sobre o giro da Terra.

Com essa perda gradual de velocidade, projeções indicam que, no futuro, um dia completo poderá ter 25 horas, o que representa 60 minutos a mais em relação ao padrão atual.

A “data” para essa mudança não está no calendário humano, mas na escala do tempo geológico: estimativas apontam que esse marco seria alcançado apenas após centenas de milhões de anos de desaceleração contínua.

Apesar de parecer distante, o fenômeno já pode ser medido hoje. Instrumentos de alta precisão mostram que a duração dos dias varia constantemente, ora ficando ligeiramente mais longos, ora mais curtos, sempre em frações de segundo.

Essas oscilações confirmam que a rotação da Terra não é fixa e está em permanente ajuste.

Além da influência da Lua, fatores como a redistribuição de massa no planeta, provocada por mudanças climáticas e pelo deslocamento de grandes volumes de água, também interferem nesse equilíbrio.

Assim, embora o “adeus” aos dias de 24 horas ainda esteja muito longe, a ciência deixa claro: a Terra já está, passo a passo, a caminho de dias mais longos.

