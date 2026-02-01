BBB 26: Alberto bate boca com Ana Paula e Juliano: "Quer palco?"
Trio protagonizou discussão na tarde deste domingo (1º)
BBB 26, Alberto Cowboy bateu boca com Ana Paula Renault e Juliano Floss na tarde deste domingo (1º).
Ele pede que os rivais façam menos barulho quando os outros estiverem dormindo, o que deu início a uma grande discussão entre os três, envolvendo ainda outros participantes.
Alberto reclamou com Ana Paula: “Você e Milena precisam fazer menos barulho quando os outros estiverem dormindo.
Na hora que vocês estão dormindo, a gente faz pouco barulho.
Quando vocês estão acordadas, conversam no quarto, saem batendo a porta”.