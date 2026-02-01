BBB 26: Anjo da semana, Sarah imuniza Sol na formação do Paredão

Vitória na Prova do Anjo levou sister a decidir imunidade após Jonas ir à berlinda

A formação do Paredão deste domingo (1º) no BBB 26 foi antecedida pela definição do Anjo da semana, conquistado por Sarah Andrade na tarde de sábado (31).

Com o colar em mãos, a participante decidiu imunizar Sol, impedindo que ela fosse votada pela líder Maxiane ou pelos demais brothers na votação da noite.

A escolha ocorreu após mudanças no cenário inicialmente planejado por Sarah.

A sister havia manifestado a intenção de imunizar Jonas Sulzbach, em retribuição à proteção recebida por ele na primeira semana do programa.

