BBB 26: discussão entre Chaiany e Gabriela gera clima tenso na casa; veja vídeos

Conflito envolve acusações de sufocamento emocional, choro e troca direta de falas

Uma discussão entre Chaiany e Gabriela marcou a noite deste domingo (1º) no BBB 26 e provocou um clima de tensão entre os participantes.

O conflito ocorreu em diferentes ambientes da casa, incluindo sala e quarto, e envolveu acusações mútuas, choro e intervenção indireta de outros brothers.

Durante o embate, Chaiany afirmou se sentir sufocada pela proximidade constante de Gabriela.

Em meio à conversa, ela declarou estar exausta da relação entre as duas, dizendo frases como “tudo sobre você” e “eu tô acabada, pra mim acabou”.

