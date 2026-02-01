BBB 26: Juliano vira alvo de participantes após punição gravíssima
Marciele afirmou que infração é motivo de voto para o paredão; brothers concordaram
No BBB 26, Juliano Floss virou alvo de votos de vários participantes depois da punição gravíssima que recebeu na manhã deste domingo (1º).
Ele chegou a colocar seu chinelo na “fila” para fazer o raio-x no confessionário, mas voltou a dormir e não acordou a tempo, perdendo 500 estalecas.
Após o anúncio, alguns brothers foram para a cozinha e começam a comer, temendo entrar no Tá Com Nada.
“Não vou comer.
Já perdi minha fome de ódio”, reclamou Maxiane.
“Bem que o Jonas fala que ele só dorme”, alfinetou Gabriela.