BBB 26: Juliano vira alvo de participantes após punição gravíssima

Marciele afirmou que infração é motivo de voto para o paredão; brothers concordaram

Na Telinha Na Telinha -
BBB 26: Juliano vira alvo de participantes após punição gravíssima

No BBB 26, Juliano Floss virou alvo de votos de vários participantes depois da punição gravíssima que recebeu na manhã deste domingo (1º).

Ele chegou a colocar seu chinelo na “fila” para fazer o raio-x no confessionário, mas voltou a dormir e não acordou a tempo, perdendo 500 estalecas.

Após o anúncio, alguns brothers foram para a cozinha e começam a comer, temendo entrar no Tá Com Nada.

Leia também

“Não vou comer.

Já perdi minha fome de ódio”, reclamou Maxiane.

“Bem que o Jonas fala que ele só dorme”, alfinetou Gabriela.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.