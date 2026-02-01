BBB 26: Juliano vira alvo de participantes após punição gravíssima

Marciele afirmou que infração é motivo de voto para o paredão; brothers concordaram

Na Telinha - 01 de fevereiro de 2026

No BBB 26, Juliano Floss virou alvo de votos de vários participantes depois da punição gravíssima que recebeu na manhã deste domingo (1º).

Ele chegou a colocar seu chinelo na “fila” para fazer o raio-x no confessionário, mas voltou a dormir e não acordou a tempo, perdendo 500 estalecas.

Após o anúncio, alguns brothers foram para a cozinha e começam a comer, temendo entrar no Tá Com Nada.

“Não vou comer.

Já perdi minha fome de ódio”, reclamou Maxiane.

“Bem que o Jonas fala que ele só dorme”, alfinetou Gabriela.

