BBB 26: Leandro lidera votos da casa e Brigido vai direto ao Paredão

Indicação direta da líder e sequência de Big Fones definem Paredão da semana

Na Telinha - 01 de fevereiro de 2026

A formação do Paredão deste domingo (1º) no BBB 26 colocou Leandro e Brigido como os dois participantes mais votados pela casa.

Eles disputam a Prova Bate-Volta ao lado de Jonas Sulzbach, indicado anteriormente por uma dinâmica do Big Fone.

O vencedor da prova se livra da berlinda, enquanto os outros dois seguem para a eliminação.

A configuração começou a ser desenhada ainda na quinta-feira (29), quando Breno atendeu ao primeiro toque do Big Fone da semana e escolheu Brigido para não participar de nenhuma das provas seguintes.

Na mesma noite, Maxiane venceu a Prova do Líder, garantindo o poder de indicar diretamente um participante ao Paredão.

