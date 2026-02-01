BBB 26: líder Maxiane cumpre promessa e indica Ana Paula Renault direto ao Paredão
Ela não recuou na decisão anunciada ao grupo após conflitos entre as sisters
A formação do Paredão deste domingo (1º) no BBB 26 foi marcada pela indicação direta de Ana Paula Renault feita pela líder da semana, Maxiane.
Ao justificar a escolha, ela afirmou que se sentiu desrespeitada pela jornalista após um episódio de grosseria que, segundo ela, não foi seguido de pedido de desculpas.
A líder também declarou ter se sentido descartada por Ana Paula, destacando que ambas iniciaram o jogo no mesmo grupo.
A indicação não surpreendeu os participantes.