Influenciadora falou da briga com a jornalista em papo com Sol Vega neste domingo (1º)

BBB 26: Sarah Andrade sobre Ana Paula: "Deve estar morrendo de medo, tenho até dó"

No BBB 26, Sarah Andrade afirmou sentir “dó” de Ana Paula Renault.

Depois de uma discussão na noite de sábado (31), a influenciadora falou sobre a jornalista em conversa com Sol Vega na manhã deste domingo (1º).

“A Ana Paula deve estar morrendo de medo.

Eu tenho até dó.

Acho que esse jeito dela de fazer assim é para se defender”, avaliou Sarah.

Sol discordou: “Está com medo nada!

Conversa”.

