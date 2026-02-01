Coração Acelerado: Leandro resgata o cachorro de Eduarda e ela reage: "Que bração"

Cantora se muda para a Mequetrefe e se encanta com vizinho bonitão

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Eduarda (Gabz) percebe que Bagunça saiu do quarto, vai do cachorro e dá de casa com Leandro (David Júnior).

O técnico de som impede a fuga do doguinho, causando uma ótima impressão na mocinha.

Demitida por Naiane (Isabelle Drummond), depois que a patricinha do country descobre que a personal stylist é amiga de Agrado (Isadora Cruz), e acusa a prima de infiltrá-la na sua vida para lhe roubar João Raul (Filipe Bragança), a se hospeda na pensão Mequetrefe.

