Coração Acelerado: Leandro resgata o cachorro de Eduarda e ela reage: "Que bração"
Cantora se muda para a Mequetrefe e se encanta com vizinho bonitão
Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Eduarda (Gabz) percebe que Bagunça saiu do quarto, vai do cachorro e dá de casa com Leandro (David Júnior).
O técnico de som impede a fuga do doguinho, causando uma ótima impressão na mocinha.
Demitida por Naiane (Isabelle Drummond), depois que a patricinha do country descobre que a personal stylist é amiga de Agrado (Isadora Cruz), e acusa a prima de infiltrá-la na sua vida para lhe roubar João Raul (Filipe Bragança), a se hospeda na pensão Mequetrefe.