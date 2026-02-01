Coração Acelerado: testamento muda destino da família e garante bens a Janete

Leitura de documento provoca embate entre irmãs após morte do patriarca

Na Telinha - 01 de fevereiro de 2026

A leitura do testamento de Eliomar (Stepan Nercessian) altera a dinâmica familiar em Coração Acelerado e coloca Janete (Leticia Spiller) no centro da divisão dos bens deixados pelo pai.

A partilha ocorre após a morte do fazendeiro, vítima de complicações cardíacas, depois de um período de internação e coma.

Pouco antes de falecer, Eliomar retorna para casa e pede a presença das duas filhas, Zilá (Leandra Leal) e Janete.

Durante o encontro, ele solicita que as irmãs suspendam os conflitos e mantenham uma convivência pacífica.

Janete concorda prontamente, enquanto Zilá aceita manter a estabilidade naquele momento para evitar desgaste emocional ao pai.

Leia conteúdo completo aqui.