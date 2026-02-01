Coração Acelerado: testamento muda destino da família e garante bens a Janete

Leitura de documento provoca embate entre irmãs após morte do patriarca

Na Telinha Na Telinha -
Coração Acelerado: testamento muda destino da família e garante bens a Janete

A leitura do testamento de Eliomar (Stepan Nercessian) altera a dinâmica familiar em Coração Acelerado e coloca Janete (Leticia Spiller) no centro da divisão dos bens deixados pelo pai.

A partilha ocorre após a morte do fazendeiro, vítima de complicações cardíacas, depois de um período de internação e coma.

Pouco antes de falecer, Eliomar retorna para casa e pede a presença das duas filhas, Zilá (Leandra Leal) e Janete.

Leia também

Durante o encontro, ele solicita que as irmãs suspendam os conflitos e mantenham uma convivência pacífica.

Janete concorda prontamente, enquanto Zilá aceita manter a estabilidade naquele momento para evitar desgaste emocional ao pai.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.