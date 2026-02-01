Expulso do BBB 26, Paulo Augusto ironiza empurrão em Jonas: "Quinta série"
Em postagem, ex-BBB usou apelido que modelo ganhou de Ana Paula
Expulso do BBB 26, Paulo Augusto ironizou o empurrão que deu em Jonas Sulzbach, ato que motivou sua desclassificação do reality show da Globo.
Ele ainda fez referência à “quinta série”, que, no confinamento, tem sido usado por Ana Paula Renault como apelido para o modelo.
Em um vídeo publicado no Instagram, Paulo Augusto brincou com a situação.
Ele aparece em uma foto com a legenda “Como eu me senti antes de derrubar o Jonas”.
Na sequência, ele aparece com o corpo supermusculoso, em uma imagem gerada por inteligência artificial.
“Depois que eu derrubei”, compara.