No ar há menos de um mês, BBB 26 acumula ameaças de processo

Gil do Vigor foi um dos que acionou advogados

Na Telinha - 01 de fevereiro de 2026

O BBB 26 sequer completou um mês no ar, mas muita gente já ameaçou entrar na Justiça por conta de acontecimentos relacionados à casa mais vigiada do Brasil.

Um deles foi Gil do Vigor, que se revoltou após ser acusado, por um internauta, de passar informações externas para Sarah Andrade durante uma dinâmica realizada na última semana.

“Sarah tá dizendo que precisa se desculpar com Ana Paula, que tá sentindo no coração isso!

É, gente kkkkk O Gil deu algum sinal”, apostou um usuário do X identificado como Lucas.

