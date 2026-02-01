Professor aposentado constrói cidade do Velho Oeste no quintal de casa e projeto vira aula ao ar livre para crianças

Inspirada em memórias de infância, vila artesanal levou cinco anos para ficar pronta e hoje recebe estudantes em visitas educativas sobre o Velho Oeste americano

Gabriel Yuri Souto - 01 de fevereiro de 2026

(Imagem: Captura de tela/Youtube)

Durante cinco anos, o professor aposentado Kenneth White transformou o quintal de casa em algo pouco comum: uma cidade completa do Velho Oeste americano.

O projeto, batizado de Whiskey Creek, nasceu como um hobby, mas acabou se tornando uma experiência educativa que passou a receber turmas de alunos.

Inspirado por lembranças da infância em um rancho e pela admiração por séries clássicas do gênero western, White decidiu recriar o ambiente da fronteira americana entre os anos de 1880 e 1900.

Com o tempo, o que começou com poucas fachadas ganhou forma e ocupou todo o espaço disponível no terreno.

Uma cidade artesanal com riqueza de detalhes

A vila conta com saloon, banco, cadeia, hotel, igreja e loja geral, todos construídos manualmente com madeira reaproveitada e objetos garimpados ao longo dos anos. Cada construção segue referências históricas e reproduz, de forma fiel, o cotidiano da época retratada.

O saloon se tornou o ponto central da cidade, reunindo elementos simbólicos do Velho Oeste. Já a cadeia chama atenção pelo cuidado nos detalhes, enquanto o banco e a loja geral ajudam a compor a atmosfera de uma pequena cidade de fronteira.

Além das fachadas, os interiores também foram pensados para contar histórias. Os ambientes exibem objetos do cotidiano dos rancheiros, utensílios antigos e soluções criativas que ajudam a ilustrar como era a vida no século XIX.

Projeto ganhou função educativa e virou legado

Com o avanço da construção, Whiskey Creek passou a cumprir um papel além do entretenimento. Kenneth White começou a receber turmas do quinto ano para visitas guiadas, nas quais explicava a história do Velho Oeste e permitia que as crianças explorassem os espaços da vila.

As visitas se transformaram em uma ferramenta pedagógica, unindo história, arquitetura e imaginação em um ambiente fora da sala de aula. Além disso, o projeto também ganhou visibilidade após ser apresentado em vídeos de canais especializados, que ajudaram a divulgar a iniciativa.

Kenneth White faleceu em 2016, mas o projeto permaneceu como um legado de criatividade, dedicação artesanal e amor pelo ensino. Whiskey Creek segue como exemplo de como uma paixão pessoal pode se transformar em experiência educativa e inspirar novas gerações.

