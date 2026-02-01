Três Graças: Ferette descobre segredo grave e coloca Gerluce na mira

Na Telinha - 01 de fevereiro de 2026

Nos próximos capítulos da novela Três Graças, Gerluce (Sophie Charlotte) vai virar um alvo fácil nas mãos de Ferette (Murilo Benício) após um segredo finalmente vir à tona.

O vilão vai descobrir que foi a cuidadora de Josefa (Arlete Salles) foi responsável por uma quase denúncia contra ele junto à polícia.

Tudo acontece quando Consuelo (Viviane Araújo) for parar atrás das grades e a situação sair do controle, já que todos querem ajudá-la.

Acontece que o empresário perceberá algo de muito estranho e quer descobrir como aquela misteriosa mulher foi parar ali e para quem ou com quem ela trabalha.

Por isso, o vilão tomará uma decisão: vai ordenar que o delegado a solte.

