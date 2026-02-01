Três Graças: Ferette descobre traição de Leonardo e ameaça o filho

Playboy leva Viviane para conhecer a Casa de Farinha e assina sua própria sentença

Na Telinha Na Telinha -
Três Graças: Ferette descobre traição de Leonardo e ameaça o filho

Nos próximos capítulos de Três Graças, Leonardo (Pedro Novaes) leva Viviane (Gabriela Loran) para conhecer a Casa de Farinha.

Ferette (Murilo Benício) descobre e ameaça dar um jeito no próprio filho.

Quando soube sobre o esquema de medicamentos falsos, o irmão de Lorena (Alanis Guillen) chegou a questionar o negócio do pai, mas como futuro herdeiro acabou acobertando a fraude.

Leia também

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.