Três Graças: Ferette descobre traição de Leonardo e ameaça o filho
Playboy leva Viviane para conhecer a Casa de Farinha e assina sua própria sentença
Nos próximos capítulos de Três Graças, Leonardo (Pedro Novaes) leva Viviane (Gabriela Loran) para conhecer a Casa de Farinha.
Ferette (Murilo Benício) descobre e ameaça dar um jeito no próprio filho.
Quando soube sobre o esquema de medicamentos falsos, o irmão de Lorena (Alanis Guillen) chegou a questionar o negócio do pai, mas como futuro herdeiro acabou acobertando a fraude.