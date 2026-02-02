Advogado de Anápolis questiona portaria que limita contato prévio entre defesa e cliente na Central de Flagrantes; OAB se mobiliza

Restrição relatada em vídeo motivou atuação da Ordem e diálogo com a Polícia Civil para tratar das prerrogativas da advocacia

Danilo Boaventura - 02 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/ @wallisson_advg)

O advogado Walisson Santos questionou publicamente uma portaria adotada na Central de Flagrantes de Anápolis que, segundo ele, limita o contato prévio entre advogados e pessoas detidas na unidade policial.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o profissional afirmou que a norma permite o acesso ao cliente apenas durante a oitiva, o que, na avaliação dele, compromete o exercício da defesa.

“Você só pode ter acesso ao cliente uma única vez, no momento da oitiva dele”, afirmou.

Diante da situação, Walisson informou que acionou a Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que passou a acompanhar o caso.

Procurado pelo Portal 6, o advogado Régis Davidson, presidente do Sistema de Defesa das Prerrogativas (SDP) da OAB-GO, informou que se reuniu com o delegado regional de Anápolis, Fábio Vilela, para tratar do assunto e reforçar a importância do respeito às prerrogativas profissionais.

Segundo o criminalista, o diálogo foi produtivo e uma reunião com a direção-geral da Polícia Civil (PC) está sendo agendada para aprofundar a discussão e buscar encaminhamentos sobre o tema.

