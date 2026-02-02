Afonso Nigro surpreende com nome ao falar de "artistas que dão trabalho"

Cantor também fez carreira de sucesso como produtor musical

Na Telinha - 02 de fevereiro de 2026

Afonso Nigro participou do NaTelinha Talk desta segunda-feira (2) e lembrou do fenômeno Dominó, além de dar detalhes de como começou sua bem-sucedida carreira como produtor musical.

Na hora de revelar artistas que dão trabalho e artistas que são fáceis de lidar, o veterano aliviou a barra dos “rebeldes” e não citou nomes, mas enalteceu a postura de Alexandre Pires.

“Eu acho que o fato de ter tido uma história como cantor, grande, relevante, de sucesso, já deixa a conversa de igual para igual.

Se eu fosse só um produtor, não sei se eu teria tanta facilidade, se o cara atenderia o telefone, talvez não”, imaginou.

