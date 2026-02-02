Autores do maior sucesso das 18h na década tentam repetir o feito em A Nobreza do Amor

Próxima reprise das tardes também deverá ser determinante para êxito da trama

Na Telinha - 02 de fevereiro de 2026

Próxima novela das 18h, A Nobreza do Amor é criada e escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., trio também responsável por Amor Perfeito (2023), que detém, hoje, a maior audiência entre novelas das seis inéditas nesta década.

Com o novo trabalho, eles tentam repetir a parceria de sucesso.

