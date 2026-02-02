BBB 26: Ana Paula e Sarah trocam farpas: "Se eu ficar você vai ter"
Jornalista disse que rival vai ser surpreendida com sua volta do paredão
Ana Paula Renault e Sarah Andrade trocaram farpas no BBB 26 nesta segunda-feira (2).
Tudo começou quando a influencer resolveu analisar a jornalista e a diagnosticou com traumas severos.
A emparedada não deixou barato.
“Essa armadura na sua frente, é porque você tá se defendendo sim de traumas seus.
E é uma pena, porque você não é essa pessoa por dentro”, começou a ex-BBB 21.
“Tá bom, Sarah, tá anotado.
O público tá vendo, você é especialista em comportamento humano”, ironizou a ex-BBB 16.