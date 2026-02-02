BBB 26: Ana Paula se vinga e coloca a casa inteira no Tá Com Nada; rivais surtam
Sarah, Cowboy, Maxiane, Jordana, Sol, Brigido e Edilson ficaram irritados com sister
Ana Paula Renault devolveu na mesma moeda o Castigo do Monstro dado por Sarah Andrade e a indicação ao paredão de Maxiane.
Nesta segunda-feira (2), a jornalista resolveu não fazer o Raio-X no BBB 26 e colocou a casa inteira no Tá Com Nada.
“Eu acho que o público tá adorando esse jogo dela”, analisou Gabriela.
“Tá, mas eles querem uma nova narrativa.
Eles vão tirar ela.
Nesse programa aqui, não é igual o programa que ela tava, que o povo gosta de doidos, não.
Se ela fosse uma doida sem querer, mas é por motivos, ela gosta.
O povo não gosta disso”, criticou Sarah.