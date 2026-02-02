BBB 26: Ana Paula se vinga e coloca a casa inteira no Tá Com Nada; rivais surtam

Sarah, Cowboy, Maxiane, Jordana, Sol, Brigido e Edilson ficaram irritados com sister

Ana Paula Renault devolveu na mesma moeda o Castigo do Monstro dado por Sarah Andrade e a indicação ao paredão de Maxiane.

Nesta segunda-feira (2), a jornalista resolveu não fazer o Raio-X no BBB 26 e colocou a casa inteira no Tá Com Nada.

“Eu acho que o público tá adorando esse jogo dela”, analisou Gabriela.

“Tá, mas eles querem uma nova narrativa.

Eles vão tirar ela.

Nesse programa aqui, não é igual o programa que ela tava, que o povo gosta de doidos, não.

Se ela fosse uma doida sem querer, mas é por motivos, ela gosta.

O povo não gosta disso”, criticou Sarah.

