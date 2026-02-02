BBB 26: Após Tá Com Nada, Sarah compara Ana Paula a Karol Conká; Cowboy e Capetinha pedem expulsão
Rivais seguem furiosos com a vingança colocada em prática pela jornalista
O grupo que tinha Ana Paula Renault como uma inimiga em comum surtou na tarde desta terça-feira no BBB 26.
Depois que a jornalista colocou a casa inteira no Tá Com Nada, Sarah Andrade comparou a rival a Karol Conká, só que com um “pequeno” detalhe.
“Eles [o público] vão tirar ela.
Esse programa não é igual ao outro programa dela [A Fazenda]”, disse Sarah.
“Ela quer treta desde que entrou e só passa antipatia”, apontou Alberto Cowboy.