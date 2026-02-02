BBB 26: Babu bate de frente com Cowboy e defende Ana Paula; ator vira alvo do veterano
Brothers tiveram um papo a respeito da conduta da jornalista no confinamento
Babu Santana saiu em defesa de Ana Paula Renault na tarde desta segunda-feira (2) no BBB 26.
Em conversa com Alberto Cowboy, o ator revelou que o grupão do vilão do BBB 7 está martelando e indo para cima da jornalista, o que não é legal.
“O público vai julgar.
O que eu tô te falando é que martelar uma pessoa…”, disse o artista.
“Mas ninguém tá martelando”, se defendeu o empresário.
“Ah, tá bom.
Vamos ver se a Ana Paula voltar, se não vão continuar nela”, disparou Babu.