BBB 26: Breno e Marcelo colocam Ana Paula como rival, mas evitam embate
Brothers deixaram claro a Maxiane, Marciele e Samira que eles pensam diferente
Em conversa no Quarto do Líder, Maxiane, Marciele, Breno e Marcelo analisaram o terceiro paredão do BBB 26, que conta com as presenças de Ana Paula Renault, Brigido e Leandro.
Os brothers apostaram na eliminação do legendário.
“Posso ser sincero?
Não concordo com as atitudes dela [Ana Paula] no jogo, mas, ainda como pessoa, vou lá abraçá-la verdadeiramente, desejando sorte para ela voltar”, avisou Breno.
“Hoje, prefiro que o Brigido saia, porque tenho embate direto com ele”, completou.