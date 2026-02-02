BBB 26: Breno e Marcelo colocam Ana Paula como rival, mas evitam embate

Brothers deixaram claro a Maxiane, Marciele e Samira que eles pensam diferente

Em conversa no Quarto do Líder, Maxiane, Marciele, Breno e Marcelo analisaram o terceiro paredão do BBB 26, que conta com as presenças de Ana Paula Renault, Brigido e Leandro.

Os brothers apostaram na eliminação do legendário.

“Posso ser sincero?

Não concordo com as atitudes dela [Ana Paula] no jogo, mas, ainda como pessoa, vou lá abraçá-la verdadeiramente, desejando sorte para ela voltar”, avisou Breno.

“Hoje, prefiro que o Brigido saia, porque tenho embate direto com ele”, completou.

