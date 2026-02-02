BBB 26: Cowboy orienta Maxiane para atacar Ana Paula no Sincerão: "Fala assim"

Veterano também detonou a jornalista e Babu Santana em conversa com os aliados

Na Telinha - 02 de fevereiro de 2026

Alberto Cowboy resolveu deixar Leandro de lado e mirar sua artilharia em Babu Santana e Ana Paula Renault no BBB 26.

Em conversa com Maxiane, Jordana, Brigido, Sol Vega e Sarah Andrade na tarde desta segunda-feira (2), o veterano teceu críticas aos rivais.

“O Babu veio com uma ideia que a gente fez errado agora, colocando as mesmas pessoas no paredão, que ele arrependeu de ter instigado o pessoal a ter ido no Brigido, que tá todo mundo indo pela segunda vez e não deveria fazer isso, que fortalece as pessoas.

Eu falei, cara, não é por aí não.

Acho que a gente tem que votar em quem tem motivo”, contou o empresário.

