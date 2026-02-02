BBB 26: Jonas provoca e protagoniza nova discussão com Juliano
Modelo e dançarino se alfinetaram após a formação do paredão
Juliano Floss e Jonas Sulzbach voltaram a se estranhar no BBB 26.
Após a formação do paredão que resultou em Ana Paula Renault, Brigido e Leandro na berlinda, o veterano foi confrontar o camarote na área externa.
“Fiquei três dias virado para pegar o Big Fone”, disse o namorado de Marina Sena.
“Não valeu nem a pena”, rebateu o modelo, que se salvou do paredão ao vencer a Prova Bate e Volta.
“Tudo bem, é dinâmica do jogo”, respondeu o dançarino.