BBB 26: Jonas provoca e protagoniza nova discussão com Juliano

Modelo e dançarino se alfinetaram após a formação do paredão

Juliano Floss e Jonas Sulzbach voltaram a se estranhar no BBB 26.

Após a formação do paredão que resultou em Ana Paula Renault, Brigido e Leandro na berlinda, o veterano foi confrontar o camarote na área externa.

“Fiquei três dias virado para pegar o Big Fone”, disse o namorado de Marina Sena.

“Não valeu nem a pena”, rebateu o modelo, que se salvou do paredão ao vencer a Prova Bate e Volta.

“Tudo bem, é dinâmica do jogo”, respondeu o dançarino.

