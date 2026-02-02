BBB 26: Jonas vence Prova Bate-Volta e escapa do Paredão

Leandro e Brigido seguem na berlinda após dinâmica marcada por Big Fone e voto da casa

Na Telinha - 02 de fevereiro de 2026

A formação do Paredão deste domingo (1º) no BBB 26 foi resultado de uma sequência de dinâmicas iniciadas ainda na quinta-feira (29) e terminou com Jonas Sulzbach fora da zona de eliminação após vencer a Prova Bate-Volta.

Com o resultado, Leandro e Brigido disputam a permanência no confinamento ao lado de Ana Paula Renault, indicada diretamente pela líder da semana.

O cenário começou a se desenhar quando Breno atendeu ao primeiro toque do Big Fone da semana, na quinta-feira, e escolheu Brigido para ficar impedido de participar das provas seguintes.

Na mesma noite, Maxiane venceu a Prova do Líder e passou a ter o direito de indicar um participante diretamente ao Paredão.

