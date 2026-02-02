BBB 26: Jonas vence Prova Bate-Volta e escapa do Paredão

Leandro e Brigido seguem na berlinda após dinâmica marcada por Big Fone e voto da casa

Na Telinha Na Telinha -
BBB 26: Jonas vence Prova Bate-Volta e escapa do Paredão

A formação do Paredão deste domingo (1º) no BBB 26 foi resultado de uma sequência de dinâmicas iniciadas ainda na quinta-feira (29) e terminou com Jonas Sulzbach fora da zona de eliminação após vencer a Prova Bate-Volta.

Com o resultado, Leandro e Brigido disputam a permanência no confinamento ao lado de Ana Paula Renault, indicada diretamente pela líder da semana.

O cenário começou a se desenhar quando Breno atendeu ao primeiro toque do Big Fone da semana, na quinta-feira, e escolheu Brigido para ficar impedido de participar das provas seguintes.

Leia também

Na mesma noite, Maxiane venceu a Prova do Líder e passou a ter o direito de indicar um participante diretamente ao Paredão.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.