BBB 26: Jordana derruba dominós de Ana Paula e é punida; Jonas, Brigido e Cowboy vibram

Sister interferiu no Castigo do Monstro e levou uma estalecada da produção

Na Telinha - 02 de fevereiro de 2026

Irritados por estarem no Tá Com Nada, Jordana resolveu provocar Ana Paula Renault derrubando os dominós que a sister estava enfileirando no Castigo do Monstro do BBB 26.

De olho na cena, Alberto Cowboy, Maxiane e Brigido vibraram.

“Super jogada sua, hein!

Agora você entrou no jogo!”, alfinetou a jornalista.

“Fica brincando mais um pouquinho pra você relaxar”, disparou a advogada, que tomou uma punição de 50 estalecas.

“Agora você botou seu nome na história.

Né, Brigido?

Fica rindo mesmo.

Vamos ver quem vai rir na terça-feira”, afirmou a veterana.

