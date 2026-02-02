BBB 26: Jordana derruba dominós de Ana Paula e é punida; Jonas, Brigido e Cowboy vibram
Sister interferiu no Castigo do Monstro e levou uma estalecada da produção
Irritados por estarem no Tá Com Nada, Jordana resolveu provocar Ana Paula Renault derrubando os dominós que a sister estava enfileirando no Castigo do Monstro do BBB 26.
De olho na cena, Alberto Cowboy, Maxiane e Brigido vibraram.
“Super jogada sua, hein!
Agora você entrou no jogo!”, alfinetou a jornalista.
“Fica brincando mais um pouquinho pra você relaxar”, disparou a advogada, que tomou uma punição de 50 estalecas.
“Agora você botou seu nome na história.
Né, Brigido?
Fica rindo mesmo.
Vamos ver quem vai rir na terça-feira”, afirmou a veterana.