BBB 26: Jordana derruba dominós de Ana Paula e é punida; Jonas, Brigido e Cowboy vibram

Sister interferiu no Castigo do Monstro e levou uma estalecada da produção

Na Telinha Na Telinha -
BBB 26: Jordana derruba dominós de Ana Paula e é punida; Jonas, Brigido e Cowboy vibram

Irritados por estarem no Tá Com Nada, Jordana resolveu provocar Ana Paula Renault derrubando os dominós que a sister estava enfileirando no Castigo do Monstro do BBB 26.

De olho na cena, Alberto Cowboy, Maxiane e Brigido vibraram.

“Super jogada sua, hein!

Leia também

Agora você entrou no jogo!”, alfinetou a jornalista.

“Fica brincando mais um pouquinho pra você relaxar”, disparou a advogada, que tomou uma punição de 50 estalecas.

“Agora você botou seu nome na história.

Né, Brigido?

Fica rindo mesmo.

Vamos ver quem vai rir na terça-feira”, afirmou a veterana.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.