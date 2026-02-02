BBB 26: Leandro, Ana Paula Renault e Brigido estão no Paredão
Jonas vence Prova Bate-Volta e se livra da berlinda formada neste domingo
A formação do Paredão deste domingo (1º) no BBB 26 terminou com Leandro, Ana Paula Renault e Brigido na disputa pela permanência no confinamento.
O resultado foi definido após a realização da Prova Bate-Volta, vencida por Jonas Sulzbach, que escapou da eliminação.
A configuração da semana começou a ser desenhada na quinta-feira (29), quando o Big Fone tocou pela primeira vez.
Breno atendeu ao chamado e escolheu Brigido para não participar de nenhuma das provas seguintes.
Ainda naquela noite, Maxiane venceu a Prova do Líder, conquistando o direito de indicar diretamente um participante ao Paredão.