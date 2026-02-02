BBB 26: Leandro, Ana Paula Renault e Brigido estão no Paredão

Jonas vence Prova Bate-Volta e se livra da berlinda formada neste domingo

Na Telinha - 02 de fevereiro de 2026

A formação do Paredão deste domingo (1º) no BBB 26 terminou com Leandro, Ana Paula Renault e Brigido na disputa pela permanência no confinamento.

O resultado foi definido após a realização da Prova Bate-Volta, vencida por Jonas Sulzbach, que escapou da eliminação.

A configuração da semana começou a ser desenhada na quinta-feira (29), quando o Big Fone tocou pela primeira vez.

Breno atendeu ao chamado e escolheu Brigido para não participar de nenhuma das provas seguintes.

Ainda naquela noite, Maxiane venceu a Prova do Líder, conquistando o direito de indicar diretamente um participante ao Paredão.

