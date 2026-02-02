BBB 26: Maxiane ataca Ana Paula Renault e a chama de “rainha do Egito” no Sincerão

Líder da semana monta time negativo e justifica escolhas durante dinâmica ao vivo

Na Telinha - 02 de fevereiro de 2026

A dinâmica do Sincerão desta segunda-feira (2) no BBB 26 foi marcada pela participação da líder Maxiane, que montou seu time negativo e direcionou críticas a seis participantes, entre eles Ana Paula Renault, a quem se referiu como “rainha do Egito”.

A atividade contou ainda com a presença de Sarah Andrade, anjo da semana, e dos emparedados Ana Paula, Leandro e Brigido.

Ao organizar o grupo, Maxiane atribuiu rótulos específicos aos confinados escolhidos.

Milena foi definida como “Bola Murcha”, Ana Paula como “Juiz”, Babu como “Técnico”, Gabriela como “Gandula”, Juliano como “Goleiro Frangueiro” e Solange como “Arquibancada”.

Cada escolha foi acompanhada de explicações apresentadas pela líder diante dos demais participantes.

