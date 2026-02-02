BBB 26: No paredão, Ana Paula chora ao falar do pai e provoca Brigido

Sister se emocionou em conversa com Milena no quarto

Na Telinha Na Telinha -
BBB 26: No paredão, Ana Paula chora ao falar do pai e provoca Brigido

Indicada pela líder Maxiane para o seu segundo paredão no BBB 26 – a loira enfrenta Brigido e Leandro -, Ana Paula Renault se emocionou ao falar do pai em conversa com Milena.

A veterana contou que Gerardo Renault, de 96 anos, não gosta que ela fale palavrões, uma das justificativas usadas pela sister para indicá-la à berlinda.

“Não pode falar mais palavrão, não, tia Milena.

Leia também

Meu pai que fala isso, com meu pai não falo mesmo, não.

Me xinga horrores, ele levanta da mesa e me deixa sozinha”, comentou a jornalista, indo às lágrimas.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.