BBB 26: No paredão, Ana Paula chora ao falar do pai e provoca Brigido
Sister se emocionou em conversa com Milena no quarto
Indicada pela líder Maxiane para o seu segundo paredão no BBB 26 – a loira enfrenta Brigido e Leandro -, Ana Paula Renault se emocionou ao falar do pai em conversa com Milena.
A veterana contou que Gerardo Renault, de 96 anos, não gosta que ela fale palavrões, uma das justificativas usadas pela sister para indicá-la à berlinda.
“Não pode falar mais palavrão, não, tia Milena.
Meu pai que fala isso, com meu pai não falo mesmo, não.
Me xinga horrores, ele levanta da mesa e me deixa sozinha”, comentou a jornalista, indo às lágrimas.