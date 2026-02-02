Dica dada por Crô pode desvendar grande segredo de Arminda em Três Graças

Passado da vilã envolve mistério; principal hipótese é de que Raul não seja filho dela

Uma cena que foi ao ar em Três Graças no último sábado (31) passou despercebida por parte do público.

Nela, Crô (Marcelo Serrado), em uma participação especial, dá uma dica sobre aquele que deve ser o grande segredo de Arminda (Grazi Massafera) na trama da Globo.

O personagem de Fina Estampa (2011) entrou na história como um velho conhecido da vilã.

No reencontro, eles trocam farpas, e o ex-mordomo afirma que foi fazer uma visita para falar de “histórias que permanecem em segredo e precisam ser esclarecidas”.

